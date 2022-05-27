Фінляндія відмовилася зробити виняток для України щодо спрощеного вступу до ЄС

Фінляндія відмовилася зробити виняток для України щодо спрощеного вступу до ЄС

Фінляндія відмовилась надати Україні особливі умови щодо вступу до Європейського союзу.

Ппри це Гельсінкі вважають важливим сьогодні дати Україні надію на членство.

Про це пише Yle.

"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка України на членство в ЄС. Я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - зазначила прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Водночас наразі Марін не бачить можливості надати Україні особливі умови щодо вступу до ЄС. Мовляв, винятків у відповідності критеріям ЄС не може бути.

"Я не бачу жодного винятку в тому, що критеріям не треба відповідати", - сказала прем’єр-міністерка Фінляндії.

Марін наголосила, що о тримання статусу країни-кандидата не означає, що вона завтра стане членом ЄС.

" Звісно, членство вимагає багато роботи. Ми обговорювали, як Україна може відбудовуватися і водночас працювати на шляху до членства в ЄС", - сказала Марін.

Нагадаємо, 26 травня Україну з візитом вперше відвідала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

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