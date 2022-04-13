Фінляндія вирішує, чи подавати заявку на вступ до НАТО

Фінляндія вирішує, чи подавати заявку на вступ до НАТО

Рішення мають ухвалити у найближчі кілька тижнів.

Фінляндія вирішить, чи подавати заявку на вступ до НАТО, протягом декількох найближчих тижнів.

Про це 13 квітня заявила прем'єр-міністерка країни Санна Марін під час пресконференції, повідомляє The Guardian.

"Існують різні точки зору: подавати заявку на членство в НАТО чи не подавати заявку, і ми повинні дуже ретельно їх проаналізувати. Але я думаю, що наш процес буде досить швидким, це відбудеться за тижні", - сказала вона.

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Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні у Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТО.

Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення надводних кораблів.

Зеленський: "Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО, ми вступимо, але цього не буде"

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