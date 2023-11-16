Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з Росією: що сталося

Фінляндія повністю закриває чотири пункти пропуску на кордоні з Росією у відповідь на велику кількість нелегальних мігрантів.

У ніч із 17 на 18 листопада Фінляндія закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Причиною стали масові випадки, коли на кордон за сприяння російських прикордонників прибувають громадяни третіх країн без документів і вимагають притулку.

Про це заявив глава уряду Фінляндії Петтері Орпо, пише видання Ilta-Sanomat.

Так, закриваються такі КПП:

Ваалімаа – Торфянівка;

Нуйямаа - Брусничне;

Іматра – Світогорськ;

Ніірала - Вяртсиля.

Як пояснив Орпо, останніми тижнями через Росію до Фінляндії почали масово приїжджати громадяни Іраку, Ємену й інших країн та просити притулку. Тож заходи, які зараз вживаються, спрямовані на те, щоб покласти край ці ситуації.

За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, особи, які зараз звернулися до Фінляндії, легально перебували в Росії, тому відповідальність за них буде нести Росія. Саме прикордонники рф пропускають осіб, які не мають документів для в'їзду до Фінляндії, через свої КПП, хоча не повинні цього робити.

Нагадаємо, раніше фінська влада вже ввела додатковий обмежувальний захід – заборонили перетин кордону з Росією на велосипеді. Це сталося тому, що за останні місяці до Фінляндії намагалася потрапити рекордно велика кількість росіян та громадян третіх країн, які не мають в'їзних документів. Вони все частіше намагалися в'їхати на велосипедах, тож тепер Фінляндія вживає заходів.

До того Фінляндія майже перестала пускати на свою територію росіян із шенгенськими візами. Винятком були лише ті, хто має посвідку на проживання в Євросоюзі, постійне місце проживання в ЄС чи громадянство країн ЄС. Крім того, Фінляндія запровадила заборону на в'їзд зареєстрованих у Росії автомобілів.

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