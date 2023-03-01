Фінляндія зробила останній крок на шляху до НАТО: тепер справа за Альянсом

Фінляндія завершила усі внутрішні процедури, які мала здійснити для вступу до НАТО, зокрема схвалила законопроєкт щодо членства в Альянсі.

Парламент Фінляндії схвалив законопроєкт щодо членства країни в НАТО. "За" проголосували 184 депутати, проти — лише 7.

Про це повідомляє Yle.

Таким чином Фінляндія завершила усі внутрішні процедури, які мала здійснити для вступу до Альянсу. Тепер членство країни в НАТО може бути реалізовано, якщо Туреччина та Угорщина погодяться його ратифікувати. Наразі вже 28 країн НАТО схвалили вступ Фінляндії та Швеції.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто задоволений тим, що парламент майже одноголосно проголосував за членство в НАТО. Він вважає, що і Фінляндія, і Швеція будуть членами оборонного альянсу до саміту НАТО у Вільнюсі цього літа.

"Так, навіть у НАТО в цьому питанні годинник цокає. Якщо на Вільнюському саміті Фінляндія та Швеція не стануть членами НАТО, це кине тінь на політику відкритих дверей НАТО. Я вважаю, що переважна більшість із 28 країн НАТО, які вже ратифікували це, думають так само", - сказав він.

Зазначимо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція вже як повноправні члени НАТО братимуть участь у липневому саміті оборонного альянсу у Вільнюсі.

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