Фіцо без Орбана: як зміна влади в Угорщині вплине на допомогу Україні та позицію Словаччини

Віктор Орбан та Роберт Фіцо / © Getty Images

Реклама

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяє продовжити антиєвропейський курс, але поразка угорського прем’єра Віктора Орбана на виборах може залишити його в повній ізоляції. Братислава може не наважитися ризикувати мільярдами євро від ЄС заради підтримки Кремля.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Фіцо заявив, що готовий і надалі дотримуватися антиєвропейської лінії, якщо його союзник Орбан зазнає поразки на виборах 12 квітня. Втім, як зазначають поінформовані джерела, через значну залежність Словаччини від фінансової підтримки ЄС і менш стабільні політичні позиції самого Фіцо порівняно з Орбаном, йому буде непросто стати ключовим опонентом Брюсселя.

Реклама

Фіцо може змінити свою політику в разі поразки Орбана

Подальші дії словацького прем’єра можуть вплинути на темпи ухвалення рішення Євросоюзом щодо надання Україні понад 90 млрд євро кредиту. Ці кошти залишаються критично важливими для Києва на тлі більш ніж чотирьох років повномасштабної війни. Раніше Фіцо підтримав рішення Орбана заблокувати виплати, що викликало невдоволення більшості країн-членів ЄС.

Хоча минулого місяця словацький прем’єр заявляв про готовність «перехопити естафету від Угорщини», за словами співрозмовників, у разі втрати Орбаном влади Фіцо, ймовірно, скоригує свою позицію.

Залежність Словаччини від ЄС

Можливості Братислави впливати на рішення ЄС залишаються обмеженими, адже країна значною мірою залежить від європейського фінансування, яке підтримує інвестиції в її експортно-орієнтовану економіку. До 2027 року Словаччина може отримати майже 19 млрд євро допомоги — приблизно 14% її ВВП за минулий рік.

Політичні підходи Орбана і Фіцо мають багато спільного: обидва виступають за збереження доступу до російських енергоресурсів попри санкції ЄС і порушили негласні правила блоку, відвідавши Москву та зустрівшись із президентом РФ Володимиром Путіним після початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Реклама

Однак, за словами одного з європейських чиновників, коли постає питання економічних інтересів країни, прагматизм Фіцо швидко бере гору.

Хоча до парламентських виборів ще є час, вони вже перебувають у полі уваги словацького прем’єра. Опитування показують, що якби голосування відбулося зараз, чинна коаліція не змогла б здобути більшість навіть із залученням додаткових правих сил.

Приклад Угорщини також слугує сигналом: замороження ЄС 20 млрд євро допомоги через корупційні ризики призвело до економічних труднощів і зниження підтримки Орбана напередодні виборів, які можуть завершити його тривале перебування при владі.

Позиції Фіцо в ЄС непевні

Позиції Фіцо в Євросоюзі також мають непевний вигляд. У березні Словаччина намагалася домогтися виключення російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова із санкційного списку, але відмовилася від загрози вето, опинившись у політичній ізоляції. Це підкреслило обмежені можливості країни діяти на користь Москви без підтримки інших членів ЄС.

Реклама

Разом із тим деякі дипломати вважають, що у разі перемоги проєвропейського кандидата Петера Мадяра в Угорщині увага Москви може переключитися на Словаччину напередодні наступних виборів.

Словацька опозиція, зокрема Іван Корчок із партії «Прогресивна Словаччина», застерігає від можливого втручання Росії у виборчий процес. Він посилається на витоки записів, які нібито свідчать про переговори словацьких, угорських і російських посадовців шість років тому з метою не допустити перемоги опозиції.

Попри це, Фіцо неодноразово демонстрував здатність утримуватися в політиці. У разі посилення ізоляції він, імовірно, намагатиметься поєднати критику ЄС із підкресленням важливості членства Словаччини в блоці, вважає його давній соратник Боріс Зала.

До слова, наприкінці березня Фіцо виправдав очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто у справі про ймовірні звіти Кремлю щодо засідань ЄС, заявивши, що не бачив доказів розмов із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і кожен має право телефонувати, кому хоче. Щодо візиту президента Словаччини Петера Пеллегріні до Москви 2020 року, організованого Сіярто, Фіцо відмовився від коментарів, стверджуючи, що тоді «політично не існував», і спробував звинуватити опонентів у співпраці з британськими піарниками.

Реклама

Зауважимо, на початку квітня Фіцо назвав політику ЄС щодо енергобезпеки «кораблем самогубців» і зажадав негайного скасування санкцій проти РФ. Він звинуватив Єврокомісію в ідеологічній засліпленості, а президента України Володимира Зеленського — у зловмисності, закликавши Брюссель відновити діалог із Москвою, повноцінно запустити нафтопровід «Дружба» та створити власну ініціативу для швидкого припинення війни в Україні. Словацький прем’єр наголосив, що разом з Угорщиною захищатиме економіку від некомпетентності ЄС та наслідків глобальних конфліктів.