Фіцо догрався: Словаччину можуть залишити без грошей від ЄС

Роберт Фіцо / © Associated Press

Європейський парламент підтримав замороження фінансування ЄС для Словаччини через загрози верховенству права та фінансовим інтересам Союзу з боку уряду Роберта Фіцо. За це рішення проголосували 418 депутатів.

Про це пише Euractiv.

Причиною такого кроку стали системні дії словацького уряду: ліквідація Управління спеціальної прокуратури, зміни до кримінального законодавства, які пом’якшують покарання за корупцію, а також випадки використання єврофондів для будівництва приватних об’єктів, пов’язаних із союзниками влади.

«Ми маємо переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном — адже він сам каже, що хоче ним бути», — застеріг доповідач, євродепутат Даніель Фройнд.

За його словами, досвід Угорщини та Польщі показує: заморожування фондів може допомогти відновити верховенство права.

Уряд Словаччини відреагував критично. Міністр оборони Роберт Каліняк назвав рішення політично вмотивованим і звинуватив доповідача у неправдивих заявах. Представники коаліції також заявляють, що документ не має обов’язкової сили для Єврокомісії.

Опозиційна партія «Прогресивна Словаччина» бойкотувала голосування. Депутати зазначили, що підтримують принципи верховенства права, захисту публічних ресурсів і допомоги людям, але розуміють, що без європейських коштів Словаччина опиниться у вкрай складному становищі незалежно від того, який уряд при владі.

Рішення Європарламенту викликало гостру політичну реакцію в країні. Опозиція назвала його свідченням провалу уряду, тоді як влада — втручанням у внутрішні справи. Президент Петер Пеллегріні висловив сподівання, що до фактичного заморожування коштів не дійде.

Нагадаємо, Роберт Фіцо несподівано змінив свою риторику та погодився підтримати виділення Україні 90 мільярдів євро європейського кредиту. Головною і єдиною умовою для такого кроку очільник словацького уряду назвав негайне та повноцінне відновлення транзиту нафти магістраллю «Дружба».

