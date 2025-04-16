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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Фіцо іде на парад в Москві 9 травня: в ЄС відреагували

У Єврокомісії відповіли на закид Фіцо про парад в Москві 9 травня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Робер Фіцо.

Робер Фіцо. / © Associated Press

Словаччина 2022-го взяла на себе зобов’язання в межах рішення Ради ЄС відхиляти запрошення на будь-які політичні заходи на території Росії та повинна його дотримуватися.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, повідомляє “ЄП”.

Зауважимо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за про те, що "ніхто не може вказувати йому", чи їхати в Москву чи ні. На це політикиня відповіла, що 2022 році держави ЄС домовилися відхиляти всі запрошення з Росії на заходи, подібні параду 9 травня, і Словаччина погодилася це робити.

"Росія використовує вшанування закінчення Другої світової війни для виправдання своєї агресивної війни проти України… З нашого боку важливо не надавати цьому легітимності, беручи участь у таких заходах, як цей парад. І, власне, у нас також є рішення Ради з цього приводу: держави-члени, включаючи Словаччину, погодилися у 2022 році відхиляти такі запрошення", – заявила речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, Роберт Фіцо заявив, що поїде до Москви на 9 травня. Він різко відповів Каллас, що є «легітимним прем’єр-міністром Словаччини — суверенної країни». Фіцо відрізав, що ніхто не може вказувати йому, куди він має чи не має права подорожувати.

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