Політика
679
2 хв

Фіцо на зустрічі з Путіним назвав Євросоюз «жабою на дні колодязя»: що це означає

Фіцо заявив, що не розуміє деякі рішення Євросоюзу.

Катерина Сердюк
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Facebook Роберта Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним назвав Євросоюз «жабою на дні колодязя», яка буцімто має обмежений погляд на світ. Він зацікавлений у співпраці між Словаччиною та РФ.

Про це Фіцо сказав під час спілкування з Путіним у Китаї, пишуть росЗМІ.

«Іноді у мене враження, що ми в Євросоюзі — як та жаба, яка сидить на дні колодязя і не бачить, що відбувається зверху. Але світ зовсім інший», — висловився Фіцо.

Він додав, що поважає Євросоюз, але розчарований у ньому. Фіцо стверджує, що ЄС нездатний реагувати на рух у світі, а деякі рішення йому взагалі не зрозумілі.

«Ми дуже зацікавлені у стандартизації відносин між Словацькою Республікою та Російською Федерацією. Треба шукати можливості поглиблення й розширення нашої співпраці», — завершив він.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив доволі різку заяву на адресу України. Він закликав до територіальних поступок, а також — повної відмови від ідеї вступу до НАТО.

Як вважає Фіцо, відмова від членства в Альянсі — перша передумова для припинення "конфлікту". Другою він назвав готовність до обговорення територіальних змін в Україні. У такому випадку, на його думку, можливий прогрес.

Серед іншого, Фіцо:

  • розчарований тим, що ЄС був “змушений чекати, поки Дональд Трамп вкаже шлях до миру»";

  • привітав ініціативу президента США, назвавши її «величезним особистим успіхом»;

  • відкинув пропозицію про те, що країни ЄС можуть взяти участь у купівлі військового обладнання для України на суму €100 млрд;

  • скептично ставиться до ідеї подальших санкцій проти Росії;

  • сподівається на встановлення миру у найкоротші терміни;

  • заявив про готовність підтримати прагнення України до вступу в Європейський Союз.

679
