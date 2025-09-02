- Дата публікації
Фіцо на зустрічі з Путіним назвав Євросоюз «жабою на дні колодязя»: що це означає
Фіцо заявив, що не розуміє деякі рішення Євросоюзу.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним назвав Євросоюз «жабою на дні колодязя», яка буцімто має обмежений погляд на світ. Він зацікавлений у співпраці між Словаччиною та РФ.
Про це Фіцо сказав під час спілкування з Путіним у Китаї, пишуть росЗМІ.
«Іноді у мене враження, що ми в Євросоюзі — як та жаба, яка сидить на дні колодязя і не бачить, що відбувається зверху. Але світ зовсім інший», — висловився Фіцо.
Він додав, що поважає Євросоюз, але розчарований у ньому. Фіцо стверджує, що ЄС нездатний реагувати на рух у світі, а деякі рішення йому взагалі не зрозумілі.
«Ми дуже зацікавлені у стандартизації відносин між Словацькою Республікою та Російською Федерацією. Треба шукати можливості поглиблення й розширення нашої співпраці», — завершив він.
Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив доволі різку заяву на адресу України. Він закликав до територіальних поступок, а також — повної відмови від ідеї вступу до НАТО.
Як вважає Фіцо, відмова від членства в Альянсі — перша передумова для припинення "конфлікту". Другою він назвав готовність до обговорення територіальних змін в Україні. У такому випадку, на його думку, можливий прогрес.
Серед іншого, Фіцо:
розчарований тим, що ЄС був “змушений чекати, поки Дональд Трамп вкаже шлях до миру»";
привітав ініціативу президента США, назвавши її «величезним особистим успіхом»;
відкинув пропозицію про те, що країни ЄС можуть взяти участь у купівлі військового обладнання для України на суму €100 млрд;
скептично ставиться до ідеї подальших санкцій проти Росії;
сподівається на встановлення миру у найкоротші терміни;
заявив про готовність підтримати прагнення України до вступу в Європейський Союз.