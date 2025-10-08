Фіцо назвав "найбільшу небезпеку" для Європи: чим цього разу лякає прем'єр Словаччини

Робер Фіцо. / © Associated Press

Заборона ЄС на імпорт російського ядерного палива стане "найбільшою небезпекою" та прямою загрозою енергетичній безпеці Європи.

Про це заявив словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо, виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, повідомляє Euractiv.

Фіцо розкритикував план Єврокомісії, який передбачає поступову відмову від енергоресурсів Росії після її вторгнення до України та енергетичної кризи 2022-го. Він назвав цей план "невдалим документом" і "повною нісенітницею". Мовляв, Європа "стріляє собі в ногу", коли відмовляється від російського газу та нафти.

"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", - заявив словацький прем’єр.

З його слів, Братислава "ніколи не погодиться" на таке рішення. Він також додав, що його країна підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловське Богуніце". Цей крок, каже Фіцо, стане "важливим не лише для Словаччини, а й для всієї Центральної Європи".

Зауважимо, що Словаччина, Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина досі залежать від російського ядерного палива для своїх реакторів. Європейська комісія готує законопроєкт, який зобов’яже країни ЄС поступово відмовитися від цього імпорту.

Нагадаємо, у Greenpeace повідомили, хто з країн ЄС найбільше купує російський газ. Чотири ключові країни Євросоюзу — Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди — витратили на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) значно більше коштів, ніж надали двосторонньої допомоги Україні за той самий період.

