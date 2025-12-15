Фіцо назвав Україну «чорною дірою» і зухвало висловився про її вступ до ЄС

Робер Фіцо. / © Associated Press

Реклама

Україна — це «чорна діра», через яку нібито зникають мільярди євро. Членство країни в ЄС до 1 січня 2027 року є «абсолютно неможливим».

Таку обурливу заяву зробив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у Facebook.

«Україна — це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу», — висловився він.

Реклама

Окрім того, Фіцо розкритикував тиск ЄС на лідерів країн-членів. Мовляв, обов’язок держав «надавати гроші на зброю». А ті, хто не хоче цього робити, «стають поганим», висловився прем’єр. Вочевидь, маючи на увазі Братиславу.

Фіцо зухвало наголосив, що вважає «абсолютно неможливим» членство України в ЄС до 1 січня 2027-го, а також додав, що для вступу потрібна згода всіх країн-членів.

Втім, каже він, деякі великі країни Євросоюзу хоч і підтримують Україну у війні проти РФ, але нібито будуть проти її вступу до союзу. З його слів, Сербія, Чорногорія й Албанія «у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС», ніж Україна.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що не підтримає план ЄС про активи Росії. З його слів, навіть під начебто «тиском» він не буде підтримувати «будь-яке рішення щодо фінансування військових потреб України». Так, наголосив словацький прем’єр, його уряд ніколи не підтримає жодних кредитів або гарантій для України.

Реклама

Зауважимо, його друг, прем’єр Угорщини Віктор Орбан також критикує підхід ЄС до фінансування допомоги Україні. Мовляв, використання заморожених російських активів є «оголошенням війни». Також, за його словами, начебто ці рішення ухвалюються з порушенням європейського права та без згоди Угорщини.