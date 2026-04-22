Фіцо "перевзувся в повітрі": Словаччина готова розблокувати гроші для України, але є умова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

У середу, 22 квітня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час пресконференції в Братиславі несподівано змінив свою риторику та погодився підтримати виділення Україні 90 мільярдів євро європейського кредиту. Головною і єдиною умовою для такого кроку очільник словацького уряду назвав негайне та повноцінне відновлення транзиту нафти магістраллю «Дружба».

Про нові політичні заяви словацького лідера та його конфлікт із майбутнім угорським урядом пише The Guardian.

Кредит за умови відновлення транзиту

Роберт Фіцо зазначив, що розблокування кредиту та перезапуск нафтопроводу є взаємопов’язаними процесами. За його словами, саме жорстка позиція щодо заморожування коштів з боку Братислави та Будапешта нібито змусила Київ пришвидшити ремонтні роботи на трубопроводі. Водночас політик поскаржився на підірвану довіру між країнами, висловивши побоювання, що Україна найближчим часом може знайти привід знову перекрити транзит.

Словацький прем’єр натякнув, що уряд не проти схвалення фінансової допомоги вже сьогодні, однак голосування за нові європейські санкції проти Росії відкладе до моменту фактичного надходження нафти до країни.

Конфлікт із новим прем’єром Угорщини

Під час виступу Фіцо також різко розкритикував майбутнього очільника угорського уряду Петера Мадяра, що свідчить про ймовірний розрив багаторічного партнерства між Братиславою і Будапештом, яке існувало за часів Віктора Орбана.

Словацький лідер назвав брехнею та відвертою кампанією з дискредитації заяви Мадяра про те, що Орбан нібито допоміг партії Фіцо виграти вибори 2023 року шляхом штучного нагнітання страху через мігрантів на кордоні.

Що відомо про відновлення роботи «Дружби»

За інформацією міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової, зранку 22 квітня Україна розпочала заповнення системи та підвищення тиску на своїй ділянці нафтопроводу з боку Білорусі.

Угорська компанія MOL також підтвердила надходження сировини до української труби опівдні. Очікується, що повноцінне постачання нафти до словацьких та угорських споживачів відновиться уже вранці в четвер, 23 квітня.

Кредит на 90 млрд євро — останні новини

Тим часом посли країн Євросоюзу вже погодили надання Україні 90 мільярдів євро та підтримали ювілейний 20-й пакет санкцій проти РФ. Наразі запущено формальну письмову процедуру, яка має завершитися у другій половині дня 23 квітня.

Європейські дипломати вважають цей крок своєрідним тестом для Будапешта після політичних змін. Якщо нафта піде трубою, Угорщина не блокуватиме рішення, і Європейська комісія зможе оперативно виділити перший транш допомоги для Києва.