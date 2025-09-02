Фіцо пообіцяв Путіну розібратися з Україною через атаки на "Дружбу"

Фіцо та Путін / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився кремлівському диктатору Володимиру Путіну на українські удари по нафтопроводу «Дружба». Він стверджує, що «такі атаки неприпустимі».

Про це сказав словацький прем’єр сказав на зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

«Ми дуже жорстко реагуємо на атаки на нафтову інфраструктуру», — каже він.

Прем’єр Словаччини заявив, що обговорить це під час зустрічі з президентом Зеленським 5 вересня в Ужгороді.

«Я буду дуже серйозно відкривати це питання, бо неможливо, щоб здійснювалися такі атаки на дуже важливу для нас інфраструктуру», — завершив Фіцо.

Нагадаємо, у межах цієї ж зустрічі з Путіним словацький прем’єр назвав Євросоюз «жабою на дні колодязя». Свої слова він пояснив тим, що об’єднання буцімто не бачить те, що «відбувається довкола». Зокрема, він розкритикував деякі рішення ЄС, заявивши, що не розуміє їх.

«Іноді у мене враження, що ми в Євросоюзі — як та жаба, яка сидить на дні колодязя і не бачить, що відбувається зверху. Але світ зовсім інший», — висловився Фіцо.

За словами словацького політика, попри повагу до Євросоюзу, він «розчарований у ньому» через те, що останній начебто «нездатний реагувати на рух у світі».