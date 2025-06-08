Фіцо пригрозив: чому Словаччина може зірвати нові санкції ЄС проти Росії

Роберт Фіцо. / © Facebook Роберта Фіцо

Реклама

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам.

Про це він сказав під час пресконференції після ухвалення парламентом резолюції, яка зобов’язує уряд не підтримувати нові обмежувальні заходи, передає The Independent.

“Якщо будуть санкції, які нам зашкодять, я ніколи не голосуватиму за них”, — заявив Фіцо, додавши, що Словаччина хоче залишатися конструктивним учасником ЄС, але водночас має дбати про власні інтереси. За його словами, резолюція, ухвалена словацьким парламентом, є “сильним політичним сигналом”.

Реклама

Словаччина, що входить до складу ЄС і НАТО, значно змінила свою позицію щодо війни в Україні з моменту повернення Фіцо до влади. Його ліво-націоналістична коаліція вже припинила офіційну державну військову допомогу Києву, а сам прем’єр неодноразово виступав із критикою політики ЄС щодо Росії.

Раніше словацький парламент схвалив резолюцію, яка забороняє урядовцям голосувати за запровадження санкцій проти Росії в будь-яких міжнародних організаціях. Водночас опозиція саботувала голосування.