Фіцо пригрозив переглянути позицію щодо вступу України до ЄС

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може змінити позицію Братислави щодо підтримки євроінтеграції України у зв’язку з питанням постачання нафти через нафтопровід «Дружба».

Про це він повідомив увечері 23 лютого, пише Aktuality.

Фіцо заявив, що якщо Україна «продовжить шкодити інтересам Словаччини» у сфері постачання стратегічної сировини — маючи на увазі російську нафту, яка надходила через нафтопровід «Дружба», — то Словаччина може переглянути свою «конструктивну позицію» щодо підтримки членства України в ЄС та підготувати подальші кроки.

За словами словацького прем’єра, зупинка постачання нафти є, на його думку, політичним рішенням, спрямованим на тиск на Словаччину через її позицію щодо російсько-української війни.

Фіцо також стверджує, що отримує інформацію від спецслужб про нібито робочий стан нафтопроводу. Крім того, він заявив, що Україна, за його словами, не допустила посла Словаччини до огляду місця можливого пошкодження.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України.

Ми раніше інформували, що словацька опозиційна партія Свобода і солідарність (Sloboda a Solidarita, SaS) заявила, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії.