Фіцо пригрозив заблокувати санкції проти РФ: яка причина

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може заблокувати 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо Брюссель не вплине на Україну для відновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Про це повідомляє Ta3.

Як зазначає видання, у відеозверненні Фіцо різко розкритикував Європейську комісію та президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російської нафти.

«Після зупинки транзиту газу це вже другий відкрито ворожий і економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Європейська комісія нічого не зробила, щоб змусити президента України щось зробити», — заявив він.

Фіцо також звинуватив Єврокомісію у «подвійних стандартах», заявивши, що вона нібито ставить інтереси України вище за інтереси держав ЄС.

Крім того, за його словами, Словаччина отримала від Брюсселя «лист із погрозами» через заходи із захисту внутрішнього паливного ринку, тоді як Україні надходять «листи, сповнені любові і розуміння».

На цьому тлі словацький прем’єр пригрозив не лише заблокувати новий пакет санкцій, а й створити перешкоди для євроінтеграції України.

«Якщо Європейська комісія має намір продовжувати діяти в такий спосіб і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, вона має забути про підтримку 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації або про нашу допомогу в якнайшвидшому вступі України до ЄС», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що у Словаччині поліція розпочала розслідування за звинуваченням прем’єр-міністра Роберта Фіцо у державній зраді та інших кримінальних злочинах.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився коментувати скандальну поїздку словацького президента Петера Пеллегріні до Москви напередодні виборів 2020 року, яку організував угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.