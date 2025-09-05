Фіцо приїхав до Ужгорода на зустріч із Зеленським: що привіз словацький прем’єр

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

В Ужгороді почалась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це перші їхні переговори після повернення Фіцо з Китаю, де він встиг поспілкуватись із Володимиром Путіним і начебто привіз Зеленському «повідомлення» від російського диктатора.

Про це пише словацьке видання Dennik N.

«Фіцо також оголосив, що з годинної дискусії з Путіним тет-а-тет він зробив кілька висновків, які має намір передати Зеленському у п’ятницю», — йдеться у повідомленні.

Склад делегацій

До складу словацької делегації, яка прибула на переговори до Ужгорода, входять віцепрем’єрка та міністерка економіки Деніса Сакова, а також міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.

З української сторони у перемовинах бере участь прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Які теми обговорюватимуть

Фіцо поїхав до Зеленського майже одразу після свого повернення з Китаю, де він тет-а-тет спілкувався з Путіним. Під час тієї зустрічі у Пекіні Фіцо пообіцяв Путіну, що порушить питання українських атак на російську нафтову інфраструктуру.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, Зеленський та Фіцо також обговорюватимуть питання, які викликають «занепокоєння» у словацької сторони.

Україна очікує, що Словаччина продовжить підтримувати її вступ до Євросоюзу. За словами Тихого, «це створить міцну основу для розвитку спільних проєктів, які покращать життя як в Україні, так і у Словаччині».

Позиція України: головні теми розмови

Президент Володимир Зеленський повідомив, що його розмова з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо була змістовною і стосувалася ключових для обох країн питань. Він поінформував словацьку сторону про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом, а також про зусилля щодо наближення миру в Україні.

«Ми обговорили ключові теми — те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини», — зазначив президент.

Також Зеленський розповів Фіцо про роботу з лідерами «Коаліції охочих» для наближення миру та гарантування безпеки України, а також про безпекову архітектуру для Європи, у якій Словаччина не залишиться осторонь.

Окремою темою зустрічі була енергетична незалежність Європи.

«У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», — наголосив український лідер.

Зеленський подякував Фіцо за підтримку руху України до Євросоюзу, назвавши це «дуже вагомим». Він також підкреслив, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатися до членства у ЄС. На завершення президент зазначив, що цей діалог буде продовжено.

Нагадаємо, Фіцо на зустрічі з Путіним назвав Євросоюз «жабою на дні колодязя» та заявив, що не розуміє деякі рішення ЄС.