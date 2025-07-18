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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Фіцо: Словаччина знімає вето з 18‑го пакету санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що дасть вказівку представникам Словаччини в Європейському Союзі відкрити дорогу для ухвалення 18‑го пакету антиросійських санкцій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Facebook Роберта Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо увечері у четвер, 17 липня 2025 року оголосив, що дасть вказівку словацьким представникам у ЄС підтримати 18‑й пакет санкцій проти Росії.

Про це він заявив у повідомленні у соцмережах.

За словами Фіцо, продовжувати блокування цього пакету було б контрпродуктивно, оскільки всі можливості для переговорів із Європейською комісією наразі вичерпані, а збереження поточної позиції загрожує інтересам Словаччини. Цю заяву прем’єр зробив у відеозверненні на Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що республіканці в Сенаті переконані, що вже цього місяця Конгрес затвердить новий санкційний закон. Він передбачає введення надвисоких мит — у 500% — для держав, які продовжують імпортувати російську нафту та уран. Водночас у документі передбачено, що президент США зможе тимчасово призупинити дію цих тарифів за певних умов.

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