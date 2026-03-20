Фіцо в істериці заговорив про нове покарання для України: що цього разу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив, що його країна може вжити нових заходів щодо України через припинення постачання російської нафти по трубопроводу «Дружба».

Політик повідомив, що на тлі цієї ситуації у Словаччині оголошено надзвичайний стан у сфері нафтопостачання. Він зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського призвело до серйозних практичних труднощів для словацького енергетичного ринку.

Фіцо підкреслив, що Словаччина та Угорщина мають законне право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не лише через трубопровід «Дружба», а й морським шляхом.

«Якщо українське керівництво й надалі свідомо створюватиме економічні труднощі, Словаччина буде змушена застосувати подальші заходи проти Києва», — пригрозив він.

Крім того, прем’єр порушив питання, чи не є затримка відновлення постачань нафти свідомою спробою повністю ізолювати Словаччину та Угорщину від російських енергоресурсів. Фіцо також натякнув, що постійне блокування постачання нафти може мати політичний мотив, адже воно нібито втручається у виборчий процес в Угорщині з метою зміни уряду на більш проукраїнський.

Фіцо і Орбан страждають через «Дружбу»

Фіцо допомогає Орбану блокувати кредит для України

Спроба європейських лідерів узгодити виділення Україні масштабного кредиту на суму 90 мільярдів євро завершилася гучним провалом через спільний демарш Угорщини та Словаччини. Очікувалося, що підсумковий документ на підтримку України ухвалять усі члени ЄС, проте свої підписи під ним поставили лише 25 країн. Причиною блокування життєво важливих для Києва коштів стала суперечка довкола транзиту російської нафти.

Роберт Фіцо повністю підтримав позицію Віктора Орбана, заявивши, що саме Братислава «платить ціну за цю ситуацію», і в ультимативній формі зажадав від України допустити їхніх інспекторів до нафтопроводу.

Напередодні Віктор Орбан теж зробив істеричну заяву та обізвав колег з ЄС «божевільними». На його думку, без енергоресурсів із РФ нинішня економічна ситуація в ЄС може стати критичною, і континент просто не зможе вижити.