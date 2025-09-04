- Дата публікації
Фіцо їде до України говорити із Зеленським: про що домовлятимуться
Скандальний словацький прем’єр Фіцо їде до Ужгорода для зустрічі з Володимиром Зеленським.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у п’ятницю, 5 вересня, відвідає Ужгород, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомили ЗМІ Словаччини з посиланням на пресслужбу словацького уряду.
Однією з головних тем двосторонньої зустрічі буде енергетична інфраструктура. Фіцо і Зеленський повідомлять про результати зустрічі на спільній прес-конференції.
«Роберт Фіцо також зустрінеться з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. З собою він візьме свого віцепрем’єра, міністра економіки і міністра закордонних справ.
Зауважимо, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не мали двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.
Зустріч Фіцо із Зеленським запланована після повернення прем’єр-міністра Словаччини з Китаю, де 2 вересня він зустрівся на двосторонній основі з диктатором Путіним. У середу, 3 вересня, він взяв участь в урочистому військовому параді. За поїздку до Китаю Фіцо наразився на критику словацької преси, які обурилися, що на параді у Пекіні він стояв поруч з різними азіатськими і африканськими диктаторами.
Нагадаємо, що Фіцо пообіцяв Путіну «розібратися» з Україною через атаки на російський нафтопровід.