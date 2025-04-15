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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Фіцо заявив, що поїде до Москви на 9 травня: яке виправдання знайшов

Фіцо заявив, що поїде до Путіна на парад 9 травня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Роберт Фіцо і диктатор Путін

Роберт Фіцо і диктатор Путін / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри вимоги ЄС все ж має намір поїхати на парад до Москви 9 травня.

Про це він написав у Facebook.

«Я їду до Москви 9 травня. Чи є попередження (керівниці дипломатичної служби ЄС — Ред.) пані Каллас шантажем або погрозою, що мене покарають після повернення з Москви? Не знаю, але знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й», — сказав Фіцо.

Він різко відповів Каллас, що є «легітимним прем’єр-міністром Словаччини — суверенної країни». Фіцо відрізав, що ніхто не може вказувати йому, куди він має чи не має права подорожувати.

Словацький прем’єр цинічно зазначив, що поїде до столиці країни-агресорки «вшанувати пам’ять тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули, визволяючи Словаччину».

«І нагадаю вам, що як один з небагатьох в ЄС, я постійно говорю про необхідність миру в Україні та не належу до завзятих прихильників продовження цієї безглуздої війни», — підсумував скандальний прем’єр Словаччини.

Раніше видання Politico повідомило, що головна дипломатка Європейського союзу Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня.

Зі свого боку Кремль обурився через такі застереження очільниці дипломатії Євросоюзу.

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