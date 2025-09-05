ТСН у соціальних мережах

Фіцо запевнив, що завжди був за мир в Україні, та пояснив роль Словаччини в гарантіях безпеки

Словацький прем’єр-міністр побажав Україні «доброго та справедливого миру», а президенту Зеленському «якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки».

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський

Роберт Фіцо і Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що завжди погоджувався з «формулою Зеленського» та іншими мирними планами для припинення війни в Україні. При цьому він додав, що його країна надто мала, щоб відігравати «вирішальну роль» в гарантіях безпеки.

Про це словацький прем’єр сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі в Ужгороді 5 вересня.

Роберт Фіцо побажав Україні «доброго та справедливого миру», а президенту Зеленському «якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки».

«Як мала країна, Словацька Республіка не може відігравати в цьому [в гарантіях безпеки] вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на припинення вогню та які ведуть до миру», — сказав прем’єр-міністр Словаччини.

Фіцо також побажав Україні «дуже гарної європейської перспективи», зауваживши, що шлях до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід словацького уряду в процесі вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, після зустрічі з Робертом Фіцо український президент Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримуватиме вступ України до Євросоюзу і не залишиться осторонь наближення миру та гарантування безпеки.

