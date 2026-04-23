Фіцо злякався, що Україна перекриє «Дружбу» після надання кредиту 90 млдр євро

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не виключає можливого припинення роботи нафтопроводу «Дружба» після ухвалення Європейським Союзом рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Про це він сказав у своєму зверненні, оприлюдненому у Facebook.

За словами Фіцо, Словаччина не підтримала надання цієї позики і не бере участі в ній разом з Угорщиною та Чехією. Водночас він визнав, що рішення було затверджене в межах процедур ЄС.

Прем’єр зазначив, що можливе розблокування фінансування може бути пов’язане з відкриттям нафтопроводу.

«Я припускаю, що може відбутися розблокування цієї позики за умови, що будуть зроблені всі кроки для відкриття нафтопроводу „Дружба“. Також технічні служби повідомляють нам, що проводиться випробування трубопроводу під тиском, що вживаються певні підготовчі заходи», — заявив Фіцо.

Водночас він звернув увагу на стан відносин між країнами.

«Довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана», — сказав прем’єр, уточнивши, що це стосується «здатності виконувати обіцянки, які хтось дає».

Фіцо також не виключив, що навіть у разі відновлення роботи нафтопроводу ситуація може швидко змінитися.

«Не здивувався б», якби після розблокування кредиту для України «через якийсь короткий час знову відбулося б припинення поставок, якщо взагалі відбудеться відкриття нафтопроводу „Дружба“, — додав він.

Раніше повідомлялося, що Фіцо погодився підтримати виділення Україні 90 мільярдів євро європейського кредиту, за умов роботи нафтопроводу «Дружба».

Ми раніше інформували, що МЗС Польщі розглядає запит Словаччини щодо перельоту Роберта Фіцо на парад до РФ.