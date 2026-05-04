Політика
733
2 хв

Фіцо зробив гучну заяву після розмови з Зеленським

Фіцо передумав їхати до Києва і тепер кличе на переговори до Братислави.

Олена Капнік
Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр Словаччини Робер Фіцо воліє, щоб переговори урядів його країни та України відбулися у Братиславі. До слова, ще в суботу після телефонної розмови з Володимиром Зеленським він заявив, що поїде до Києва.

Про це повідомляє Dennik N.

«Мені здалося, що президент Зеленський був досить гнучким. Тож ми спробуємо організувати зустріч у Братиславі. У мене немає причин робити дешеві жести», — висловився Фіцо.

За словами словацького прем’єра, у нього з Володимиром Зеленським «діаметрально протилежні погляди». Зокрема, Фіцо зауважив, що має «іншу думку щодо війни, нафти і кредиту».

«Залишається правдою, що Словаччина не підтримуватиме жодних військових позик чи не надсилатиме зброю безкоштовно. Якщо хтось хоче зброю, він може її купити», — сказав словацький прем’єр-міністр.

Водночас він наголосив, що Словаччина та Україна є сусідами. Мовляв, саме тому потрібно працювати над автомобільним і залізничним сполученням, а також над енергетикою.

Нагадаємо, 2 травня український президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо та запросив його до Києва. Глава держави зауважив, що і він, і особисто Фіцо зацікавлені в цьому, щоб між країнами були «сильні відносини».

Водночас прем’єр Словаччини заявив: хоча Братислава та Київ мають «різні думки на деякі теми», але обидві держави прагнуть розвивати партнерство. Також Братислава підтвердила готовність підтримувати цей процес, оскільки зацікавлена в безпеці на своїх східних кордонах.

А сьогодні, 4 травня, політики особисто зустрілися у Єревані. Зеленський повідомив, що вони обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

