ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Фіцо зробив неочікувану заяву про мирну угоду та участь Словаччини

Політик каже, мовляв, не може завадити групі країн надіслати своїх солдатів на територію України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Роберт Фіцо.

Роберт Фіцо. / © Facebook Роберта Фіцо

Словаччина може взяти участь у моніторингу мирної угоди чи перемир’я в Україні, «якщо сторони, що воюють, колись домовляться про це».

Про це заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо у своєму відеозверненні у Facebook.

Очільник уряду Словаччини наголосив, що Братислава своїх військових до України не відправить.

«Група країн хоче направити на територію України своїх солдатів. Словаччина не може їм у цьому перешкодити. Однак за час роботи мого уряду на територію України не поїде жоден словацький солдат у складі багатонаціональних військових сил», — заявив він.

Натомість, каже Фіцо, він може уявити участь Словаччини — «як сусіда України» — в моніторингу мирної угоди. Втім, цинічно висловився він, якщо Київ і Москва «колись домовляться про це».

«Такі угоди не можна нав’язати. І перед планами так званої „Коаліції рішучих“ принципово віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів», — заявив він, критикуючи «Коаліцію».

За його словами, стратегія країн-союзниць України є «неправильною». Бо, мовляв, «веде лише до подальшого кровопролиття».

«Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ні

ж Німеччина чи Велика Британія, і не вірю в їхню стратегію. Вона неправильна. Вона веде лише до подальшого кровопролиття», — заявив Фіцо.

Нагадаємо, сусідня Румунія відмовилася відправити свої війська до України. Однак, каже президент Нікушор Дана, Бухарест готовий зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі. Також країна зобов’язалася надавати логістичну підтримку і здійснювати підготовку військових ЗСУ у Румунії чи інших європейських країнах.

Сусідка Польща також не відправить свої війська до України. Втім, каже голова польського уряду Дональд Туск, Варшава відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та країн, які розгортатимуть сили на її території.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie