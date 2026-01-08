Фіцо зробив неочікувану заяву про мирну угоду та участь Словаччини

Роберт Фіцо. / © Facebook Роберта Фіцо

Словаччина може взяти участь у моніторингу мирної угоди чи перемир’я в Україні, «якщо сторони, що воюють, колись домовляться про це».

Про це заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо у своєму відеозверненні у Facebook.

Очільник уряду Словаччини наголосив, що Братислава своїх військових до України не відправить.

«Група країн хоче направити на територію України своїх солдатів. Словаччина не може їм у цьому перешкодити. Однак за час роботи мого уряду на територію України не поїде жоден словацький солдат у складі багатонаціональних військових сил», — заявив він.

Натомість, каже Фіцо, він може уявити участь Словаччини — «як сусіда України» — в моніторингу мирної угоди. Втім, цинічно висловився він, якщо Київ і Москва «колись домовляться про це».

«Такі угоди не можна нав’язати. І перед планами так званої „Коаліції рішучих“ принципово віддаю перевагу двосторонній взаємовигідній співпраці з Україною на основі спільних переговорів урядів», — заявив він, критикуючи «Коаліцію».

За його словами, стратегія країн-союзниць України є «неправильною». Бо, мовляв, «веде лише до подальшого кровопролиття».

«Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ні

ж Німеччина чи Велика Британія, і не вірю в їхню стратегію. Вона неправильна. Вона веде лише до подальшого кровопролиття», — заявив Фіцо.

Нагадаємо, сусідня Румунія відмовилася відправити свої війська до України. Однак, каже президент Нікушор Дана, Бухарест готовий зробити свій внесок, посилюючи безпеку в Чорному морі. Також країна зобов’язалася надавати логістичну підтримку і здійснювати підготовку військових ЗСУ у Румунії чи інших європейських країнах.

Сусідка Польща також не відправить свої війська до України. Втім, каже голова польського уряду Дональд Туск, Варшава відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та країн, які розгортатимуть сили на її території.