Фіцо зробив заяву про війну в Україні та неочікувано назвав єдиний шлях до миру

Роберт Фіцо. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що війна Росії в Україні не має військового вирішення, а єдиними виходом є переговори.

Про це очільник словацького уряду заявив під час конференції з відновлення України у Гданську.

«Судячи з останніх обговорень європейських лідерів, все більше держав-членів ЄС бачать її переваги. Я вважаю, що ЄС повинен підтримувати мирні ініціативи. Ця руйнівна війна не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів», — висловився Фіцо.

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З його слів, повномасштабне вторгнення до України «спричиняє величезні людські страждання та руйнування», а наслідки війни відчувають далеко за кордонами країни. Саме тому, додав прем’єр, Братислава «закликає завжди до більших дипломатичних зусиль».

Фіцо наголосив, що «швидкий мир означає менше руйнувань, а менше руйнувань означає легшу відбудову». Він зауважив, що без зупинення війни відновлення суверенітету, демократії та побудова нової європейської України не будуть повністю можливими.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що має намір запропонувати Євросоюзу ініціативу щодо створення безпосереднього каналу зв’язку між Україною та Росією. Мовляв, ЄС наразі не має достатнього впливу, щоб відігравати вирішальну роль у переговорах про завершення війни в Україні Саме тому необхідно шукати інші формати комунікації.

Окрім того, словацький прем’єр закликав ЄС до прямих переговорів із Кремлем. Він висловив думку, що має бути «нормальний діалог», в якому повинен брати участь посередник, який добре розуміє «російську душу» та політику.

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