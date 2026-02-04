Флот Путіна під ударом: США та ЄС готують пакет санкцій, але є нюанс

Санкції

ЄС планує представити 20‑й пакет обмежувальних заходів проти Росії. Натомість у США підготували нові обмеження, але їхнє впровадження поки що не розпочалося.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про новий пакет санкцій ЄС

Європейська комісія готує до затвердження 20‑й пакет санкцій проти Росії, приурочений до четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення. Остаточне погодження очікується саме 24 лютого, коли країни‑члени проведуть чергові консультації щодо зміцнення обмежувальних заходів.

Також планується посилення контролю над так званим «тіньовим флотом» — судами, які допомагають обходити нафтові обмеження. Однак, за словами європейських дипломатів, це більше схоже на «повільне проколювання» економічних можливостей Росії, а не на радикальний удар одночасно по всіх ключових секторах її економіки.

Позиція США

За даними Bloomberg, США вже підготували черговий пакет санкцій проти Росії, але на разі немає жодних ознак їхнього майбутнього впровадження. У Держдепартаменті та Білому домі утримуються від публічних коментарів, посилаючись на чутливість дипломатичного процесу.

«США підготували додаткові санкції проти Росії, але немає жодних ознак їх впровадження, сказали вони, попросивши не називати їхніх імен через чутливість дипломатичного питання», — йдеться у матеріалі.

Це може свідчити про те, що американська адміністрація наразі переглядає ефективність нових обмежень та їхній вплив на глобальні енергетичні ринки, а також узгоджує позицію з європейськими союзниками.

Раніше ми писали про те, що Європейський Союз розглядає можливість відмови від чинної цінової «стелі» на російську нафту, яка обмежує максимальну ціну, за якою дозволено обслуговувати морські перевезення. Альтернатива — повна заборона на надання морських послуг для таких вантажів. Рішення обговорюється як частина зміни підходу до обмежувальних заходів з метою сильніше тиснути на доходи Кремля від експорту енергоносіїв.

Такий крок може посилити тиск на логістику торгівлі російською нафтою, але натомість викликає побоювання щодо потенційних наслідків для глобальних енергетичних ринків. Крім того, йдеться про можливість пошуку шляхів обходу санкцій Росією.