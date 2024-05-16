Фокус уваги зараз прикутий до Харківського напрямку - США

Сполучені Штати Америки зберігають основний фокус уваги на підтримці оборонних можливостей України на тлі наступальних дій РФ на Харківському напрямі.

Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Ми зосереджені на підтримці оборони України», - підкреслила Карін Жан-П’єр.

Вона наголосила, що фокус уваги зараз прикутий до Харківського напряму, а також до інших регіонів сходу України, де ЗСУ ведуть запеклі бої.

Представниця Білого дому також нагадала, що американська розвідка передбачала наступальні дії РФ на Харків.

«І ми очікуємо, що Росія посилить свої атаки у спробах створити неглибоку «буферну зону» вздовж кордону з Україною. Тож, ми тісно співпрацюємо з Україною, щоби допомогти їм підготуватися до цього», - зауважила Жан-П’єр.

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Раніше йшлося про те, що четвертий візит Блінкена до столиці України відбувся вже після ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні на майже 61 млрд дол. Він мав продемонструвати українцям непохитну американську підтримку за пів року до виборів у США на тлі відкриття РФ нового фронту на Харківщині та надання Вашингтоном вже третього від кінця квітня пакета військової допомоги ЗСУ.

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