Фон дер Ляєн має прямий зв’язок з Трампом: Politico оцінило, що це означає для України і Путіна

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

У серпні під час однієї з атак на Україну російський безпілотник пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві. Після цього інциденту очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирішена на чекати на офіційні дипломатичні канали, щоб зв'язатися з президентом США Дональдом Трампом, а безпосередньо зателефонувала йому.

Про це повідомляє Polotico з посиланням на двох чиновників ЄС, що знайомі з розмовою.

“Ось на що здатний [президент Росії Володимир] Путін. Ось яскравий приклад того, як Путін не дотримується свого слова”, - заявила фон дер Ляєн Трампу, кажуть джерела.

Реклама

Видання наголошує: той факт, що політики спілкуються безпосередньо, має дедалі більше геополітичного значення. На початку другого терміну Трампа Євросоюз боявся, що його залишають осторонь та не можуть почути, чи навіть більше - навіть навмисно ігнорують у життєво важливій дипломатії щодо війни в Україні, адже президент США приєднувався до позицій Кремля.

Втім, від червня щось змінилося - тепер два лідери регулярно спілкуються, йдеться у матеріалі Polotico. Крім того, Трамп щедро обсипає фон дер Ляєн компліментами на кшталт «фантастично» та «неймовірно», а європейські дипломати вважають, що хімія між ними відіграє певну роль у погіршенні позиції очільника Білого дому щодо “фюрера” РФ Володимира Путіна.

Видання пише, що “несподівано різка зміна тону” Трампа щодо Путіна, коли він зобразив Росію «паперовим тигром», що намагається зрівнятися з «великим духом» українців — відбулася після розмов як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з фон дер Ляєн.

Зі слів одного з чиновників ЄС, проукраїнське послання Трампа на Truth Social відбулося після поглибленої розмови з фон дер Ляєн про санкції, на якій також був присутній держсекретар США Марко Рубіо. Він каже, що обговорення здебільшого було зосереджено на посиленні тиску на Росію.

Реклама

“Президентка [фон дер Ляєн] чітко дала зрозуміти, наскільки ми рішуче налаштовані продовжувати тиск на Росію”, наголосив чиновник.

Polotico наголошує, що спіх фон дер Ляєн у ролі обличчя Європи частково пояснюється туманним розумінням Трампом її роботи — ще цього тижня він похвалив її за роль в «керуванні багатьма різними країнами».

“Трамп також кидає лайки своїм фаворитам, але принаймні поки що європейці вважають, що фон дер Ляєн має його вухо у вирішальний момент. Ці стосунки означають, що їй все ще доведеться йти на великі поступки США, зокрема у сфері торгівлі та великих технологічних компаній, але коли справа доходить до ключових інтересів безпеки, чиновники ЄС вважають, що вона бере участь у переговорах”, - йдеться у статті.

Другий чиновник ЄС у коментарі Polotico заявив, мовляв, ключовим поворотним моментом у відносинах став саміт G7 16-17 червня у канадському Кананаскісі. Там де фон дер Ляєн і Трамп провели двосторонню зустріч, присвячену просуванню торговельної угоди між ЄС і США. Зі слів джерела, “після цього контакти активізувалися”, зокрема, відбулася і явна зміна в особистих стосунках політиків.

Реклама

Хоча торговельну угоду в Європі широко розцінюють як принизливо однобоку, другий чиновник ЄС заявив, що стиль переговорів фон дер Ляєн все ще вражає досвідченого магната нерухомості. Адже переговори розгорталися так, як подобається Трампу: жодної юридичної термінології, жодних технічних додатків, лише цифри — він погрожував захмарними тарифами на європейські товари, а очільниця Єврокомісії торгувалася з ним.

“Трамп пам'ятав її тверду переговорну позицію. На їхній наступній зустрічі у Вашингтоні, де фон дер Ляєн була в оточенні інших європейських лідерів, Трамп публічно пожартував: «Я думаю, що ви можете бути впливовішою за всіх цих хлопців за цим столом», - йдеться у статті.

Зазначається, що під час серпневого візиту європейських лідерів до Білого дому Урсула фон дер Ляєн була єдиною інституційною фігурою ЄС, яка з'явилася. Звичне поєднання двох осіб за ціною одного з президентом Європейської ради зникло.

Цілком ймовірно, що послання було чітким: Брюссель удосконалює свій трансатлантичний голос. Фон дер Ляєн, можливо, не говорить від імені всієї Європи, але саме вона все частіше відповідає на дзвінки, і, що важливо, - саме їй передзвонює Трамп.

Реклама

Втім, перші спроби взаємодії з командою Трампа були незграбними, визнали два чиновники ЄС. Цьому не допомогла і система «обертових дверей» в адміністрації США протягом його перших місяців на посаді. Втім, коли ситуація у Вашингтоні стабілізувалася, стосунки покращилися. Один фактор допоміг: звичка Трампа нехтувати протоколом і телефонувати безпосередньо.

“У мене склалося враження, що він просто випадково брав слухавку та телефонував, коли хотів”, – сказав один з чиновників ЄС, спираючись на свій досвід звички президента США щодо зв’язку.

Зі слів іншого джерела, “президентка [фон дер Ляєн] ніколи не намагалася бути шептухою”.

“Трамп просто сам зрозумів, що ця жінка дуже жорстка – як він любить казати”, - розповів єврочиновник.

Реклама

Видання наголошує, що "Європі, яка щосили намагається говорити єдиним голосом, важливо мати людину, здатну пробитися крізь загальний шум".

Нагадаємо, раніше Sky News писало про різку зміну заяв Дональда Трампа. Якщо раніше президент США відкрито тиснув на Київ, щоб він погодився на територіальні поступки, то тепер він заявляє, що Україна цілком здатна повернути всі свої землі. Одним з факторів такої зміни поглядів Трампа є тиск з боку європейських союзників.