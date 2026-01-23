Фон дер Ляєн: «Пакет процвітання» для України майже завершено — що передбачає документ

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що робота над Пакетом процвітання для України вже майже завершена. Про це вона повідомила на пресконференції після неформальної зустрічі лідерів ЄС, де обговорювали трансатлантичні відносини, передає Укрінформ.

За словами фон дер Ляєн, прогрес у перемовинах щодо гарантій безпеки, які обговорювали, зокрема, під час Паризької зустрічі 6 січня, є «хорошим», і тепер у ЄС очікують на реакцію Росії.

Також очільниця Єврокомісії зазначила, що угода між Україною та США щодо єдиної, об’єднаної системи процвітання близька до досягнення. Вона припустила, що посилити процвітання України можна буде одразу після досягнення припинення вогню або миру.

Фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про єдиний документ, який відображає колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України. За її словами, пакет базується на оцінці потреб, проведеній Світовим банком, і побудований навколо п’яти ключових стовпів.

Перший стовп передбачає підвищення продуктивності завдяки реформам, сприятливим для бізнесу, та посиленню конкуренції на ринку.

Другий — прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС через зміни у ключових секторах економіки.

Третій стовп стосується значного збільшення інвестицій. Фон дер Ляєн нагадала, що інвестиційна рамка для України, яка є частиною Українського фонду ЄС, вже діє.

Четвертий — посилення координації донорів, адже для відбудови потрібні не лише державні кошти, а й приватні інвестиції. У цьому контексті вона згадала Платформу донорів для України, яка об’єднує країни G7, Єврокомісію та інших партнерів.

П’ятий стовп, за словами президентки ЄК, охоплює фундаментальні реформи: зміцнення верховенства права, активізацію антикорупційних зусиль та модернізацію державного управління.

Фон дер Ляєн назвала рамкову програму процвітання «важливою віхою» та наголосила, що ЄС уже «майже завершив роботу», готуючи майбутнє України як сучасної, суверенної та вільної держави.

Окремо вона звернула увагу, що на тлі посилення російських ударів Європейський Союз продовжує нарощувати підтримку України. Зокрема, цього тижня ЄС постачає 447 аварійних генераторів для відновлення електропостачання лікарень, укриттів і критично важливих служб.

Нагадаємо, що також ЄС виділив перші €10 млн на трибунал для Путіна.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що російські лідери повинні бути покарані за війну проти України.