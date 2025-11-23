ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Фон дер Ляєн розкрила ключові вимоги ЄС до угоди про завершення війни — чого чекати Україні

Євросоюз окреслив основні принципи, які мають лягти в основу майбутньої угоди про завершення війни РФ проти України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн / © Associated Press

Європейська комісія визначила ключові принципи, які мають лягти в основу майбутньої угоди про завершення російської війни проти України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X.

Фон дер Ляєн підкреслила, що будь-який реалістичний план миру має одночасно припинити бойові дії та не створити передумов для нової агресії в майбутньому. За її словами, ЄС та партнери узгодили фундаментальні складові, необхідні для "справедливого і тривалого миру та суверенітету України".

Єврокомісія виділяє три базові елементи майбутньої угоди:

  • кордони України мають залишатися незмінними, адже їхня зміна силою суперечить міжнародному праву;

  • на Україну не можуть накладатися військові обмеження, оскільки це послабить її обороноздатність та поставить під загрозу безпеку всієї Європи;

  • Євросоюз повинен відігравати центральну роль у гарантуванні миру та подальших безпекових механізмів для України.

Фон дер Ляєн нагадала, що Україна має суверенне право самостійно визначати свій шлях і вже зробила вибір на користь європейської інтеграції. Цей шлях передбачає післявоєнне відновлення, поглиблення економічної взаємодії з ЄС та майбутнє членство у Союзі.

Президентка Єврокомісії запевнила, що Брюссель разом із державами-членами, Коаліцією охочих та США продовжує співпрацю з Україною, щоб забезпечити реальний прогрес у напрямку миру.

Окремо вона наголосила: критично важливою умовою будь-якої угоди є повернення всіх українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Нагадаємо, у Женеві розпочалися кризові переговори між США, Україною та Європою щодо “мирного плану” Трампа, який, як запевнили американські чиновники, має бути “вигідним для Києва” і не є “остаточною пропозицією”.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie