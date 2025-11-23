Фон дер Ляєн розкрила ключові вимоги ЄС до угоди про завершення війни — чого чекати Україні

Фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Європейська комісія визначила ключові принципи, які мають лягти в основу майбутньої угоди про завершення російської війни проти України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X.

Фон дер Ляєн підкреслила, що будь-який реалістичний план миру має одночасно припинити бойові дії та не створити передумов для нової агресії в майбутньому. За її словами, ЄС та партнери узгодили фундаментальні складові, необхідні для "справедливого і тривалого миру та суверенітету України".

Реклама

Єврокомісія виділяє три базові елементи майбутньої угоди:

кордони України мають залишатися незмінними , адже їхня зміна силою суперечить міжнародному праву;

на Україну не можуть накладатися військові обмеження , оскільки це послабить її обороноздатність та поставить під загрозу безпеку всієї Європи;

Євросоюз повинен відігравати центральну роль у гарантуванні миру та подальших безпекових механізмів для України.

Фон дер Ляєн нагадала, що Україна має суверенне право самостійно визначати свій шлях і вже зробила вибір на користь європейської інтеграції. Цей шлях передбачає післявоєнне відновлення, поглиблення економічної взаємодії з ЄС та майбутнє членство у Союзі.

Президентка Єврокомісії запевнила, що Брюссель разом із державами-членами, Коаліцією охочих та США продовжує співпрацю з Україною, щоб забезпечити реальний прогрес у напрямку миру.

Окремо вона наголосила: критично важливою умовою будь-якої угоди є повернення всіх українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Реклама

Нагадаємо, у Женеві розпочалися кризові переговори між США, Україною та Європою щодо “мирного плану” Трампа, який, як запевнили американські чиновники, має бути “вигідним для Києва” і не є “остаточною пропозицією”.