Фон дер Ляєн розкрила п’ять умов ЄС для миру: що зміниться для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила перелік пріоритетів, які Євросоюз вважає основою майбутньої мирної угоди для завершення війни проти України.

Її виступ оприлюднено на офіційному сайті ЄК.

1. Гарантії справедливого та тривалого миру

Першим і головним пунктом фон дер Ляєн назвала необхідність забезпечити Україні реальні гарантії безпеки. За її словами, Київ як суверенна держава не може мати жодних обмежень щодо власних Збройних сил.

“Україна не може лишатися вразливою до майбутніх атак”, — наголосила вона. “Йдеться не лише про стримування, а й про безпеку всієї Європи”.

В ЄС переконані, що мирна угода має надати Україні тривалі механізми захисту від повторної агресії.

2. Захист суверенітету та кордонів

Другим пріоритетом фон дер Ляєн назвала недоторканність українських кордонів та право України самостійно визначати власний шлях.

“Ми маємо бути чіткими: не може бути жодного одностороннього перекроювання кордонів суверенної європейської держави”, — заявила вона.

Вона нагадала, що Україна вже зробила вибір на користь Європи, і нинішня інтеграція до Єдиного ринку та оборонно-промислової сфери — лише початок цього шляху.

3. Забезпечення фінансової підтримки України

Третій пункт стосується ресурсів, необхідних Києву для оборони та функціонування держави. ЄС вже взяв на себе зобов’язання профінансувати потреби України у 2026–2027 роках та готує юридичні рішення, які дозволять використати заморожені російські активи.

“Я не бачу жодного сценарію, за яким європейські платники податків мають оплачувати все самі. Це неприпустимо”, — підкреслила очільниця ЄК.

4. Принцип “нічого про Україну — без України”

Євросоюз наголошує, що реалізація майбутньої мирної угоди буде неможлива без участі самої України, ЄС та НАТО — від питань безпеки до післявоєнного відновлення та руху до членства в ЄС.

“Нічого про Україну — без України. Нічого про Європу — без Європи. Нічого про НАТО — без НАТО”, — заявила фон дер Ляєн.

5. Повернення викрадених Росією українських дітей

П’ятий пріоритет стосується масового викрадення українських дітей Росією. Фон дер Ляєн наголосила, що Європа не знімає це питання з порядку денного.

“Йдеться про десятки тисяч хлопчиків і дівчаток із невідомою долею. Ми їх не забудемо”, — сказала вона.

Раніше повідомлялось, що Україна визначила “червоні лінії” у переговорах. Дізнайтесь, що заявили в Офісі президента.