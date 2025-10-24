Фон дер Ляєн: ЄС готує механізм репараційного кредиту для України

Фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз продовжує роботу над створенням механізму репараційного кредиту для України, який має бути профінансований коштом знерухомлених російських активів.

Про це інформує Укрінформ.

Під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою вона наголосила, що технічні й юридичні деталі ще остаточно не узгоджені, але процес триває.

«Ми продовжимо роботу над репараційним кредитом. Є моменти, які ще треба доопрацювати та юридично уточнити. Ми повинні діяти в рамках як європейського, так і міжнародного права», — заявила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що ухвалений 19-й пакет санкцій ЄС «б’є в саме серце російської воєнної економіки», а паралельно триває координація з союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами, у питаннях тиску на Кремль.

Репараційний кредит розглядається як один із ключових інструментів довгострокової підтримки України та майбутньої відбудови коштом держави-агресора.

Нагадаємо, що доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейської Ради у грудні — Дональд Туск.