Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
2 хв
2 хв

"Формат складний, але справедливий": Зеленський — про план США для Донбасу

Зеленський пояснив, за яких умов Україна може розглядати такий формат.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу США щодо створення вільної економічної зони на окупованих територіях у разі можливого перемир’я з Росією. За його словами, запропонований формат є складним, однак може вважатися справедливим і потребує серйозного внутрішнього обговорення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський пояснив, що мова не йде про загальну угоду про вільну торгівлю між Україною та США. Запропонований план стосується безпосередньо зони бойових дій і передбачає створення спеціального економічного простору між українськими та російськими військами після можливого припинення вогню.

У разі реалізації цієї ідеї буферна територія, яка може виникнути внаслідок відведення військ, отримає особливий правовий і податковий режим. Це дозволить бізнесу працювати, а цивільному населенню — жити та працювати навіть у безпосередній близькості до колишньої лінії фронту.

«Формат складний, але справедливий», — наголосив президент.

Де може бути створена економічна зона

За словами Зеленського, потенційно така зона може з’явитися в окремих районах Донбасу. Водночас реалізація цього сценарію вимагатиме взаємних кроків — як від України, так і від Росії, зокрема відведення військ на безпечну відстань.

Президент підкреслив, що цей формат змусив би Росію «копіювати» дії України, а не диктувати власні умови.

Зеленський також окреслив альтернативний варіант, який нині обговорюється на міжнародному рівні. Він передбачає припинення бойових дій без відведення військ — тобто фіксацію сил на нинішніх позиціях, а всі спірні питання мають вирішуватися виключно дипломатичним шляхом.

«Йдеться про заморожування лінії зіткнення, а не про конфлікт», — пояснив глава держави, додавши, що такий сценарій простіше контролювати міжнародним партнерам України.

Президент наголосив, що незалежно від форматів і сценаріїв Україна не визнає окуповані території російськими. За його словами, дії Кремля свідчать про небажання Росії вести справжню дипломатію, однак Україна розраховує в майбутньому відновити суверенітет над усіма своїми землями.

Зеленський підкреслив, що будь-які міжнародні ініціативи розглядатимуться виключно з урахуванням національних інтересів та без поступок щодо територіальної цілісності держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував впертість Кремля у переговорах.

