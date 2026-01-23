ТСН у соціальних мережах

Формат тристоронньої зустрічі в ОАЕ опинився під загрозою через невизначену позицію Кремля — Sky News

Запланована на 23–24 січня у Абу-Дабі (ОАЕ) тристороння зустріч України, США та Росії, яка мала стати історичною можливістю для мирних переговорів, опинилася під великим питанням через невизначену позицію Кремля щодо участі саме у трьохсторонньому форматі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кремль

Кремль / © pixabay.com

Запланована на 23–24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) тристороння зустріч між представниками України, США та Росії може не відбутися в тому форматі, який анонсувався.

За даними Sky News, поки немає підтвердження з боку Кремля щодо участі Росії саме в трьохсторонньому форматі, що ставить під сумнів саму можливість проведення саміту.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявив, що перша зустріч представників України, США та Росії має відбутися вже “завтра” — тобто 23 січня.

Водночас низка ключових деталей щодо формату та рівня представництва залишається невідомою. Sky News зазначає, що хоча українські переговорники вже вирушили до Об’єднаних Арабських Еміратів, а спецпредставники США — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — прилетіли до Москви для розмов із президентом РФ Володимиром Путіним, немає чіткої реакції Кремля на підтвердження участі у саміті.

Аналітики Sky News наголошують, що без відповіді від Москви досі незрозуміло, чи Росія приєднається до переговорів у тій формі, яку пропонують США та Україна, чи приїде лише на окремі зустрічі або взагалі відмовиться від участі.

Також у матеріалі йдеться, що раніше Зеленський і Трамп на полях форуму обговорювали мирні переговори, але деталі власне перемовин трьох сторін досі невідомі.

Таким чином, хоча тристоронній саміт у ОАЕ все ще запланований, його проведення в очікуваному форматі залишається під великим питанням — головним чином через нерозкриту позицію Росії, що може вплинути на подальший процес мирних переговорів.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявляв, що сподівається, що Росія буде готова до компромісів, і це призведе до закінчення війни. Також він розкрив склад української групи для переговорів з Росією та Штатами в ОАЕ

