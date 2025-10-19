Чого Путін боїться насправді й чому воює: Зеленський про формулу страху та влади диктатора

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін боїться свого суспільства, бо хоче бути президентом до самої смерті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC.

На думку Зеленського, якщо на нього Путіна буде чинено достатній тиск, тоді диктатор буде готовий до переговорів у будь-якому форматі.

Реклама

«Він боїться свого суспільства; більше тиску на нього і менш комфортне життя для його нації — вони (росіяни — Ред.) тиснуть на нього. Він боїться свого суспільства, тому що хоче бути президентом, доки не помре. І саме тому ​​йому потрібна підтримка суспільства. Ось чому він закликає до продовження цієї війни „, — вважає президент України.

Зеленський заявив, що у Будапешті Путін не буде готовий до серйозних переговорів.

Крім того, президент України запевнив, що Україна наразі не програЄ війну, а Путін — не виграЄ. Зеленський переконує, що російська армія перебуває «у слабкій позиції».

«Тому що насправді від початку цієї війни вони змогли окупувати 1% нашої землі, але вони втратили 1 300 000 людей», — сказав президент.

Реклама

Раніше Володимир Зеленський повідомив, чи готовий взяти участь у переговорах з Трампом та Путіном.