- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
Чого Путін боїться насправді й чому воює: Зеленський про формулу страху та влади диктатора
Володимир Зеленський розкрив справжню причину продовження війни Путіним.
Російський диктатор Путін боїться свого суспільства, бо хоче бути президентом до самої смерті.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC.
На думку Зеленського, якщо на нього Путіна буде чинено достатній тиск, тоді диктатор буде готовий до переговорів у будь-якому форматі.
«Він боїться свого суспільства; більше тиску на нього і менш комфортне життя для його нації — вони (росіяни — Ред.) тиснуть на нього. Він боїться свого суспільства, тому що хоче бути президентом, доки не помре. І саме тому йому потрібна підтримка суспільства. Ось чому він закликає до продовження цієї війни „, — вважає президент України.
Зеленський заявив, що у Будапешті Путін не буде готовий до серйозних переговорів.
Крім того, президент України запевнив, що Україна наразі не програЄ війну, а Путін — не виграЄ. Зеленський переконує, що російська армія перебуває «у слабкій позиції».
«Тому що насправді від початку цієї війни вони змогли окупувати 1% нашої землі, але вони втратили 1 300 000 людей», — сказав президент.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, чи готовий взяти участь у переговорах з Трампом та Путіном.