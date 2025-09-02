Саміт осі зла: як Путін і Сі Цзінпін в Китаї домовлялися ділити світ

Володимир Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Очільник Кремля Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели переговори у Пекіні.

Аналітики наголошують, що це вже друга зустріч лідера РФ на міжнародній арені за останні два тижні, і вона є неочевидною демонстрацією близькості між Москвою і Пекіном.

Що відомо про візит Путіна до Китаю та про що він домовився з очільником країни — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Візит Путіна до Китаю

У неділю, 31 серпня, очільник Кремля прибув до китайського міста Тяньцзінь, де стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Напередодні свого чотириденного візиту до Китаю Путін заявляв, що сподівається отримати ще більшу підтримку від Сі Цзіньпіна на тлі війни проти України та конфронтації із Заходом.

Під час прибуття Путіна до Китаю, лідер країни Сі Цзіньпін привітав його особисто.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін

На майданчику саміту для делегацій лунала відома російська пісня «Калинка-Малинка», а китайські державні ЗМІ підкреслюють, що відносини між Москвою і Пекіном зараз перебувають «на історично високому рівні».

Згодом, 2 вересня лідери Росії та Китаю провели переговори.

Цинічні заяви очільника РФ

На саміті ШОС 1 вересня Володимир Путін заявив, що угоди з Аляски «відкривають дорогу до миру в Україні».

Він цинічно звинуватив у кризі Захід та НАТО, водночас стверджуючи, що Росія дотримується принципів безпеки для всіх країн.

«Криза в Україні» виникла не внаслідок «нападу», а внаслідок «держперевороту»… Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин «української кризи», — сказав очільник Кремля.

Наступного дня, 2 вересня, Володимир Путін під час зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї заявив, що Росія ніколи не мала наміру ні на кого нападати, а її єдиною ціллю в Україні є «захист власних інтересів».

© Associated Press

Повторюючи свої наративи, кремлівський диктатор стверджував, що конфлікт виник через «агресивну поведінку» Заходу, а не через дії Росії, і що Кремль «змушений» захищати людей, пов’язаних з РФ.

Окрім того, кремлівський диктатор нахабно заявив, що Росія нібито ніколи не заперечувала проти членства України в Європейському Союзі.

«ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО. Ми виступали проти військового освоєння України, тому що це загрожує російській безпеці», — висловився диктатор.

Також він повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці вони обговорювали можливі варіанти гарантій безпеки для України після завершення війни.

Кремлівський диктатор впевнений, що досягти консенсусу з цього питання можливо. Водночас він зазначив, що «Україна має сама вирішувати, як їй забезпечувати свою безпеку».

Путін та Сі прагнуть сформувати новий світовий порядок

На форумі Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні лідери Китаю та Росії Сі Цзіньпін і Володимир Путін окреслили власне бачення системи глобальної безпеки та економіки, що орієнтована на інтереси країн «глобального Півдня», зазначає Reuters.

Сі Цзіньпін, який приймав понад 20 лідерів із незахідного світу, закликав ШОС сприяти «демократизації міжнародних відносин» та посилювати роль країн, що розвиваються. Він зазначив важливість протидії «гегемонізму та політиці сили» і виступив за справжню багатосторонність у світових справах.

Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Однак, Сі Цзіньпін не уточнив, як саме планує впроваджувати свою ініціативу глобального управління, яку експерти вважають інструментом зростання впливу Китаю.

Своїми заявами, як зазначає Reuters, вони кинули виклик поточній системі глобального управління, в якій ключову роль відіграють Сполучені Штати.

Під час саміту Сі Цзіньпін і Путін скоординовано критикували Захід. Китайський лідер звинуватив деякі країни в «хуліганстві», а російський — виправдовував війну в Україні та звинувачував у ній західні держави.

При цьому окремо питання війни в Україні публічно не обговорювалося.

Про що домовилися Росія та Китай

Лідери Росії Володимир Путін та Китаю Сі Цзіньпін 2 вересня провели двосторонні переговори у Пекіні.

Путін подякував Сі за теплий прийом і назвав його «дорогим другом» та заявив, що відносини між Росією та Китаєм перебувають на «безпрецедентно високому рівні», передає Reuters.

Своєю чергою лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що китайсько-російські відносини витримали випробування міжнародними потрясіннями.

Як зазначає видання ВВС, Сі підкреслив готовність Пекіна співпрацювати з Москвою для сприяння створенню «більш справедливої та розумної» системи глобального управління.

У результаті переговорів, Росія та Китай підписали давно відкладену угоду про будівництво нового масивного трубопроводу для постачання природного газу до Китаю через Монголію, зазначає CNN.

«Путін і Сі Цзіньпін провели разом кілька годин, зустрічаючись з президентом Монголії, проводячи офіційні переговори та попиваючи чай в офіційній резиденції китайського лідера — в черговому прояві солідарності між двома лідерами, які прагнуть сформувати новий світовий порядок», — зазначають журналісти видання.

Також, як зазначають китайські медіа, за підсумками зустрічі було підписано понад 20 документів про співпрацю в енергетиці, штучному інтелекті, сільському господарстві, охороні здоров’я, науці, освіті та інших сферах.

«Основні переможці» у Другій світовій війні

Під час зустрічі в Пекіні напередодні масштабного військового параду президент Китаю Сі Цзіньпін та російський лідер Володимир Путін порушили тему Другої світової війни.

Сі Цзіньпін назвав Росію та Китай «основними країнами-переможницями», що суперечить історичній думці про те, що перемогу здобула широка коаліція на чолі з США, Великою Британією та СРСР.

Як зазначає видання BBC, ця зустріч та майбутній парад, присвячений 80-річчю капітуляції Японії, який відбудеться 3 вересня, розцінюються як спроба Китаю підкреслити свою зростаючу міжнародну роль та позиціювати себе як стабільного гравця на противагу протекціоністській політиці США.

Путін створює ілюзію

Своєю чергою, як пише Sky News чотириденний візит Путіна до Китаю є демонстрацією близькості між Москвою та Пекіном.

Видання наголошує, що візит відбувається лише через два тижні після його зустрічі з Трампом.

За словами кореспондента Айвора Беннета, цей крок покликаний протидіяти спробам США послабити їхні відносини та змусити Росію завершити війну в Україні.

«Це схоже на дуже навмисну ілюстрацію того, наскільки близька Москва до Пекіна перед обличчям спроб США послабити ці відносини і їхнього прагнення припинити війну в Україні», — зазначив журналіст.

Проте, він зазначає, що насичена програма Путіна в Китаї свідчить, що його зв’язки з Пекіном міцніші, ніж будь-коли раніше.

«Для Росії весь візит виглядає як демонстрація солідарності в умовах санкцій — що Москва та її союзники мають імунітет до тиску Заходу», — резюмував Беннет.

