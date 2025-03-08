Уряд Німеччини: партії Мерца та Шольца домовилися про створення коаліції

Консерватори на чолі з переможцем виборів у Німеччині Фрідріхом Мерцем та соціал-демократи (СДПН) завершили у суботу попередні переговори про формування коаліційного уряду, пообіцявши жорстко боротися з нелегальною міграцією, підтримувати промисловість та стимулювати економіку.

Про це пише Reuters.

Мерц хоче сформувати остаточну коаліцію до 20 квітня. Але обидві партії прагнули укласти попередню угоду до початку наступного тижня, коли вони сподіваються провести через парламент пом'якшення обмежень на державні позики, щоб стимулювати економіку та збільшити військові витрати.

"Існує величезна терміновість, особливо щодо оборонного бюджету", — сказав Мерц.

У Німеччині, де коаліції є нормою, уряди зазвичай формуються у два етапи: спочатку партії проводять попередні переговори, а потім розпочинають офіційні переговори про створення коаліції.

Консервативний блок ХДС/ХСС Мерця та СДПН об'єдналися після складної передвиборчої кампанії, але вони ще мають розбіжності з таких питань, як міграція та соціальні виплати. У своєму вступному слові Мерц пообіцяв вжити більш жорстких заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією та діяти спільно з іншими членами ЄС. Він також заявив, що новий уряд поставить собі за мету досягти економічного зростання в 1–2% і знизити витрати на енергоносії, щоб допомогти бізнесу.

"У координації з нашими європейськими сусідами ми відмовлятимемо мігрантам на наших спільних кордонах, включаючи шукачів прихистку. Ми хочемо вжити всіх законних заходів для скорочення нелегальної міграції в цілому. Ми значно посилимо прикордонний контроль з першого дня роботи нашого спільного уряду, і ми також значно збільшимо кількість відмов — у перетині кордону."

Більш жорстка позиція Мерця з питань міграції та безпеки відображає мінливий політичний ландшафт, в якому вкрай права партія Альтернатива для Німеччини (АдГ) посилилася і стала другою за величиною партією в країні.

Крім того, Мерц планує провести реформу соціальних виплат. За словами його союзника Маркуса Зедера, допомогу з безробіття перестануть виплачувати тим, хто може працювати, але не хоче.

Мерц та СДПН вкрай потребують підтримки з боку партії "Зелених". Мерц заявив, що наступного тижня заплановано інтенсивні переговори із "Зеленими". Але лідери Партії зелених заявили в суботу, що вони "далекі від згоди".

Нагадаємо, переможцем парламентських виборів у Німеччині стала консервативна спілка ХДС/ХСС. А новим канцлером стане його лідер Фрідріх Мерц, відомий проукраїнськими заявами. Мерц послідовно підтримує Україну, вимагає давати Києву більше зброї та каже — якби західна підтримка була достатньою, Україна вже виграла б цю війну. Він прагне посилити позиції Європи і через агресію Росії, і через політику нової американської адміністрації.

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