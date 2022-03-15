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"Формуємо фонди, щоб Україна жила": Зеленський про відбудову держави

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"Формуємо фонди, щоб Україна жила": Зеленський про відбудову держави

Facebook/Володимир Зеленський

Ми все відновимо, - наголосив президент.

Влада України вже формує фонди задля відновлення зруйнованої російськими окупантами міської інфраструктури. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Ми все відновимо. Кожну вулицю кожного міста. Кожен будинок, кожну квартиру. Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів озвучили попередню суму збитків для України в результаті російської агресії.

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