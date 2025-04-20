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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Fox News «приписав» Київ до Росії: що відповіли в МЗС

Fox News транслював богослужіння з Путіним і Кирилом у Москві, а також назвав Київ «російським містом».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот Fox News

Скриншот Fox News

В МЗС України відреагували на скандальну трансляцію американського каналу Fox News, прихильного до Трампа та республіканців.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

«Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід перепросити та розслідувати, хто зробив помилку», — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні на протрампівському каналі Fox News транслювали великоднє богослужіння з Москви, яке очолював кривавий Z-патріарх Кирил, і був присутній диктатор Путін. Поруч у маленьких «віконечках» були трансляції великодніх богослужінь у різних куточках світу, зокрема, у Києві.

Богослужіння ПЦУ у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі протитрували підписом «Київ, Росія», який перебував там впродовж 20 хвилин.

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