Фракція “Слуги народу” остаточно вирішила позбутися Артема Дмитрука

Скандального нардепа із Одеси буде виключено з фракції та виведено зі складу парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

У понеділок, 15 листопада, на засіданні фракції “Слуга Народу” було ухвалено рішення ініціювати процедуру виключення зі свого складу народного депутата Артема Дмитрука.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.

Нардепа Дмитрука також буде виключено зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, до якого він належав як член фракції “Слуга народу”.

На тому ж засіданні було вирішено виключити нардепку Людмилу Буймістер зі складу комітету з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, Буймістер не підтримала закон про олігархів, а також голосувала проти того, щоб звільнити Дмитра Разумкова з посади спікера Ради. 19 жовтня нардепку виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив про можливе виключення народного депутата Артема Дмитрука через його “неправильну поведінку”.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання