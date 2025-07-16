Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Фракція «Слуга народу» має намір сьогодні, 16 липня, провести засідання. За наявною інформацією, до участі в ньому може долучитися президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомило джерело у Верховній Раді, передає «РБК-Україна».

За попередніми даними, зустріч відбудеться о 18:30. Основним питанням стане обговорення оновлення уряду, зокрема призначення нового прем’єр-міністра. Очікується, що головною кандидаткою на цю посаду стане нинішня перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, яку президент, ймовірно, особисто представить членам фракції.

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Також джерело повідомило, що депутати мають намір завершити всі кадрові рішення вже до кінця середи, щоб не переносити їх на наступний тиждень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, 16 липня Верховна Рада вже звільнила прем’єр-міністра Дениса Шмигаля — його можуть призначити новим міністром оборони. Новою очільницею уряду, ймовірно, стане Юлія Свириденко, але її кандидатуру ще має затвердити парламент. Крім того, очікуються кадрові зміни в кількох міністерствах, зокрема свою посаду залишить віцепрем’єрка Ольга Стефанішина. Її наступником може стати або Тарас Качка, або Всеволод Ченцов.