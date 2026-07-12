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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
182
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1 хв

Фракція "Слуга народу" збирається на засідання — що обговорять

Політсила збирається обговорити кадрові питання уряду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Фракція "Слуга народу" збирається на засідання — що обговорять

© УНІАН

Засідання фракції «Слуга народу», де обговорюватимуть кадрові питання, відбудеться у вівторок.

Про це повідомила нардепка Василевська-Смаглюк, пише «Суспільне».

У коментарі виданню співрозмовники у фракції розповіли, що депутати дізналися про звільнення премʼєрки Свириденко із публікацій Зеленського у соцмережах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабінеті міністрів відбудуться зміни, а також запропонував прем’єрці Юлії Свириденко іншу посаду.

Окремо Зеленський анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, кандидата на посаду прем’єр-міністра наразі немає. Водночас, за його словами, на цю посаду розглядаються: експрем’єр-міністр України, чинний міністр енергетики Денис Шмигаль, мер Харкова Ігор Терехов. Також він заявив, що серед кандидатів є міністр оборони України Михайло Федоров і голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
182
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