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Фракція "Слуга народу" збирається на засідання — що обговорять
Політсила збирається обговорити кадрові питання уряду.
Засідання фракції «Слуга народу», де обговорюватимуть кадрові питання, відбудеться у вівторок.
Про це повідомила нардепка Василевська-Смаглюк, пише «Суспільне».
У коментарі виданню співрозмовники у фракції розповіли, що депутати дізналися про звільнення премʼєрки Свириденко із публікацій Зеленського у соцмережах.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Кабінеті міністрів відбудуться зміни, а також запропонував прем’єрці Юлії Свириденко іншу посаду.
Окремо Зеленський анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.
За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, кандидата на посаду прем’єр-міністра наразі немає. Водночас, за його словами, на цю посаду розглядаються: експрем’єр-міністр України, чинний міністр енергетики Денис Шмигаль, мер Харкова Ігор Терехов. Також він заявив, що серед кандидатів є міністр оборони України Михайло Федоров і голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.