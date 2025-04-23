Фракції активно готуються до виборів: Стефанчук повідомив, чи будуть вони

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук / © Верховна Рада України

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Деякі фракції та групи Верховної Ради вже почали активну підготовку до парламентських виборів. Однак, згідно з чинним законодавством, вибори не можуть проводитися під час дії воєнного стану.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у інтерв’ю «Громадському радіо».

«По тому, що відбувається, ви ж розумієте, що деякі фракції і групи активно і давно готуються до виборів», — сказав спікер парламенту.

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Він додав, що для представників цих політичних сил підготовка до виборів є своєрідним «політичним спортзалом», «підкачуванням м’язів».

«Я на усі речі дивлюсь як юрист. З юридичної точки зору ми не можемо під час воєнного стану проводити вибори», — зазначив Стефанчук.

На його думку, хтось із депутатів хоче наблизити вибори своїм неголосуванням за ті чи інші рішення, «хтось хоче наблизити це через якісь заяви, хтось — через свою політичну активність».

«Поки воєнний стан, виборів в Україні не буде», — ствердно сказав голова ВР.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.