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Фракції активно готуються до виборів: Стефанчук повідомив, чи будуть вони
Попри воєнний стан політичні сили вже «розминаються» перед виборами. Руслан Стефанчук зробив щодо цього тверду заяву.
Деякі фракції та групи Верховної Ради вже почали активну підготовку до парламентських виборів. Однак, згідно з чинним законодавством, вибори не можуть проводитися під час дії воєнного стану.
Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у інтерв’ю «Громадському радіо».
«По тому, що відбувається, ви ж розумієте, що деякі фракції і групи активно і давно готуються до виборів», — сказав спікер парламенту.
Він додав, що для представників цих політичних сил підготовка до виборів є своєрідним «політичним спортзалом», «підкачуванням м’язів».
«Я на усі речі дивлюсь як юрист. З юридичної точки зору ми не можемо під час воєнного стану проводити вибори», — зазначив Стефанчук.
На його думку, хтось із депутатів хоче наблизити вибори своїм неголосуванням за ті чи інші рішення, «хтось хоче наблизити це через якісь заяви, хтось — через свою політичну активність».
«Поки воєнний стан, виборів в Україні не буде», — ствердно сказав голова ВР.
Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.