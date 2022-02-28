Франція внесе до Радбезу ООН проєкт резолюції про гуманітарну допомогу українцям: деталі

Франція внесе до Радбезу ООН проєкт резолюції про гуманітарну допомогу українцям: деталі

Франція буде закликати до припинення вогню, яке має передувати будь-яким мирним переговорам.

Франція внесе до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції для забезпечення населення України гуманітарною допомогою.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Єлисейський палац.

Під час телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з лідерами країн регіону йшлося про необхідність забезпечення безперебійного доставлення гуманітарної допомоги в Україну.

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“На основі цих переговорів Франція 28 лютого внесе до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції, щоб гарантувати безперешкодний гуманітарний доступ для задоволення нагальних потреб населення в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Франція в цьому контексті "буде закликати до припинення вогню, яке має передувати будь-яким мирним переговорам".