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Франція внесе до Радбезу ООН проєкт резолюції про гуманітарну допомогу українцям: деталі

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Франція внесе до Радбезу ООН проєкт резолюції про гуманітарну допомогу українцям: деталі

pixabay.com

Франція буде закликати до припинення вогню, яке має передувати будь-яким мирним переговорам.

Франція внесе до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції для забезпечення населення України гуманітарною допомогою.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Єлисейський палац. 

Під час телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з лідерами країн регіону йшлося про необхідність забезпечення безперебійного доставлення гуманітарної допомоги в Україну.

“На основі цих переговорів Франція 28 лютого внесе до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції, щоб гарантувати безперешкодний гуманітарний доступ для задоволення нагальних потреб населення в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Франція в цьому контексті "буде закликати до припинення вогню, яке має передувати будь-яким мирним переговорам".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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