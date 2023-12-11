 Франція готова надати допомогу Україні для відновлення її суверенітету та підтримати вступ до ЄС - Макрон

Напередодні засідання Європейської Ради президент Франції Емманюель Макрон наголосив на підтримці з боку Франції щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона, - пише Укрінформ.

Очільник Франції привітав ухвалення "кількох вирішальних законодавчих актів, зокрема, щодо прав національних меншин, реформування системи правосуддя та боротьби з корупцією".

"Таким чином, Україна демонструє свою рішучість негайно відреагувати на рекомендації, надані їй Європейською комісією", - заявили в Єлисейському палаці.

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Також Франція готова "надати всю необхідну економічну, військову та гуманітарну допомогу Україні з метою відновлення її суверенітету та територіальної цілісності".

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що прем'єр Угорщини хоче зірвати саміт щодо майбутнього України: як може виправити ситуацію Макрон.

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