Франція і Британія будуть надавати допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно

Президент Франції Емануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові підтвердили готовність підтримувати Україну у війні проти РФ стільки, скільки буде потрібно.
Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, - пише Укрінформ.
«Президент Республіки і прем'єр-міністр підтвердили свою рішучість надавати Україну допомогу стільки, скільки буде потрібно, і підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення військових, гуманітарних та економічних потреб українського народу», - йдеться в заяві.
Співрозмовники поспілкувалися про продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України. Макрон і Джонсон вкотре заявили про підтримку зусиль Європи в експорті продовольства автомобільним і річковим транспортом в рамках «маршрутів солідарності».
Також президент і прем'єр-міністр торкнулися питань двосторонніх відносин між Францією та Великою Британією.
Нагадаємо, Макрон запевнив, що воєнні злочини росіян в Україні не залишаться безкарними.
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