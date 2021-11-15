Франція і Німеччина пригрозили Росії наслідками у разі вторгення до України: заява очільників МЗС

Франція і Німеччина пригрозили Росії наслідками у разі вторгення до України: заява очільників МЗС

Також очільники МЗС Франції та Німеччини закликали Київ "зберігати стриману позицію" щодо РФ.

Франція та Німеччина попередили Росію про наслідки у разі нової спроби порушити територіальну цілісність України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн Жан-Іва Ле Дріана та Гайко Мааса, яку вони опублікували після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

"На тлі нового занепокоєння щодо переміщення російських військ поблизу України ми закликаємо Росію проявити стриманість та надати прозору інформацію про свою військову діяльність. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України матиме жахливі наслідки", — наголосили очільники МЗС.

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Маас та Ле Дріан нагадали, що Україна навесні 2021 року зробила вагомий внесок у деескалацію ситуації на Донбасі, незважаючи на агресивну російську риторику. Вони закликали Київ "зберігати стриману позицію" щодо РФ.

Міністри висловили жаль, що Росія неодноразово відмовлялася від зустрічі на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

"Ми залишаємось відданими врегулюванню конфлікту на основі Мінських домовленостей. Ще раз висловлюємо готовність до якнайшвидшої зустрічі та до конструктивного діалогу. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те ж саме для досягнення міцного миру на Донбасі", — йдеться у заяві.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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