Франція і Велика Британія хочуть відмовити Трампа від переговорів з РФ: що вони пропонують

У європейських лідерів заплановані зустрічі з президентом США.

Велика Британія та Франція разом намагатимуться вплинути на позицію США щодо України.

Про пише видання The Times.

За даними видання, найближчим часом прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон відвідають Вашингтон, де разом закликатимуть президента США Дональда Трампа припинити двосторонні мирні переговори з Москвою.

Стармер і Макрон домовилися скоординувати свої дії у спробі вплинути на план Трампа щодо припинення війни.

За оцінкою політиків, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом". Глава Франції проведе окремі переговори з Трампом вже 24 лютого. Британський лідер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні 27 лютого.

"Президент Трамп залучив росіян до столу переговорів, але будь-яке довготривале врегулювання, коли йдеться про мир, вимагає голосу України, голосу президента Зеленського, бути частиною цього", - висловила свою думку виданню очільниця Міносвіти Великої Британії Бріджит Філіпсон.

Ініціатива Франції та Британії, пишуть журналісти, передбачає, що США можуть не розгортати власні сили в Україні, однак у випадку загрози з боку РФ європейські війська матимуть право задіяти системи ППО і привести в готовність ВПС у сусідніх країнах.

"До завдання британських і французьких військ увійде захист інфраструктури, міст і портів у Чорному морі", - пише видання.

За словами співрозмовників The Times, без підтримки Трампа європейський план з відправлення миротворців буде важко реалізувати.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо війни в України з російськими дипломатами. Він відбудеться вже у вівторок, 25 лютого, пишуть ЗМІ.

Зазначається, що перший раунд переговорів в Ер-Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватися навколо президента України Володимира Зеленського, який занепокоєний, що переговори відбуватимуться без прямої участі України і на користь Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше зауважували, що заяви представників російської влади свідчать про те, що Кремль не готовий брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України.

Крім того, аналітики наголошували, що постійне повторення російським лідером Володимиром Путіним неправдивого наративу про начебто нелегітимність Володимира Зеленського підтверджує, що усунення легітимного демократичного уряду України є однією з передумов Кремля для врегулювання війни шляхом переговорів.

Очільник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна прагне справедливого миру "із залізобетонними гарантіями безпеки". За його словами, влада не готова до компромісів щодо незалежності, територій чи суверенітету.

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