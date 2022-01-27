Франція може фінансово підтримати інфраструктурні проєкти в Україні – перша віцепрем'єр-міністерка

Українська делегація, яка цими днями працює у Парижі, обговорила спільно з Міністерством економіки та фінансів Франції можливості фінансової підтримки України.

Про це повідомляє у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, міністр Брюно Ле Мер глибоко розуміє українські реалії та складнощі, викликані зовнішньополітичною ситуацією. Разом з тим, за останні роки економіка України показала високу резистентість та адаптативність.

Так, наприклад, 2021 року в України був найвищий доларовий ВВП за всю історію – майже 200 мільярдів доларів.

Свириденко наголосила, що міжнародні партнери бачать прогрес України у цифровізації державних сервісів, оновленні інфраструктури, реформі державного сектору.

"Для забезпечення сталості цих успіхів нам потрібна підтримка таких стратегічних партнерів України як Французька Республіка. У пріоритеті – спільні проєкти у галузі енергетики, машинобудування, інфраструктури та доступ до пільгового фінансування. Працюємо командою уряду та Офісу Президента України для найшвидшого втілення вже погоджених проєктів та відкриття нових галузей вже у другій половині цього року", - зазначила Свириденко.

Зокрема, йдеться про інфраструктурні проєкти, які в Україні планують реалізувати в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Це оновлення парку електровозів для Укрзалізниці, дорожні концесії та розвиток авіаційної галузі.

У перспективі також співпраця у просуванні ядерної енергетики та проєкти з термомодернізації, які відповідають цілям Зеленого курсу та Енергетичної незалежності України.

“Україна цінує зусилля Франції, спрямовані на захист нашої держави від російської агресії. Як політичні заяви, так і реальні дії керівництва Французької Республіки свідчать про незмінність та послідовність позиції наших партнерів”, - додала Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми “Укрзалізниця” отримає 130 нових вантажних електротягів французького виробництва.