Франція на Радбезі ООН порушить питання загострення між Вірменією та Азербайджаном

Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.
Франція на засіданні Ради Безпеки ООН порушить питання щодо загострення ситуації між Вірменією та Азербайджаном.
Про це заявили в Єлисейському палаці, пише Reuters.
Зазначається, що Президент Франції Еммануель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.
Нагадаємо, разом із США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.
Як вже повідомлялося, цієї ночі на кордоні між Вірменією та Азербайджаном спалахнула інтенсивна перестрілка. Азербайджан стверджує, шо зробив це у відповідь на масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин, здійснені вірменською стороною.
Внаслідок бойових дій є загиблі. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Володимира Путіна з проханням про допомогу в рамках Організації Договору про колективну безпеку та скликав засідання Радбезу.
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