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Франція на Радбезі ООН порушить питання загострення між Вірменією та Азербайджаном

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Франція на Радбезі ООН порушить питання загострення між Вірменією та Азербайджаном

Фото: Associated Press

Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Франція на засіданні Ради Безпеки ООН порушить питання щодо загострення ситуації між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявили в Єлисейському палаці, пише Reuters.

Зазначається, що Президент Франції Еммануель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, разом із США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.

Як вже повідомлялося, цієї ночі на кордоні між Вірменією та Азербайджаном спалахнула інтенсивна перестрілка. Азербайджан стверджує, шо зробив це у відповідь на масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин, здійснені вірменською стороною. 

Внаслідок бойових дій є загиблі. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Володимира Путіна з проханням про допомогу в рамках Організації Договору про колективну безпеку та скликав засідання Радбезу.

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